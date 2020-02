Tadej Pogačar po odpovedi drugi na dirki po ZAE

Abu Dabi, 28. februarja - Potem ko so organizatorji kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih zaradi okužbe s koronavirusom v hotelu, kjer so bile nastanjene ekipe, odpovedali dirko dve etapi pred koncem, so danes tudi uradno sporočili, da obveljajo izidi po peti etapi. Pogačar, ki je meril na skupno zmago, je prvo dirko leta končal na drugem mestu.