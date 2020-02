ZDA in talibani dogovor podpisali v času najnovejše politične krize v Afganistanu

pripravila Maja Lazar Jančič

Kabul/Doha, 29. februarja - ZDA in talibani so mirovni dogovor, ki naj bi po več kot 18 letih končal nasilje v Afganistanu, podpisali v času, ko se je ta država pogreznila v novo politično krizo. Zaradi nje se bo Kabul v morebitne neposredne mirovne pogovore s talibani podal razklan, brez široke podpore in ustreznega mandata. To že sproža bojazni o novih konfliktih v državi.