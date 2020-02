Slovaki dve leti po umoru Kuciaka izbirajo nov parlament

Bratislava, 29. februarja - Slovaki se bodo danes, dve leti po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka, podali na volišča. Posledice umora in razkritja Kuciaka o vplivu mafije so pustile močan pečat na državi. Kako močne so posledice, pa bodo volivci pokazali danes, ko naj bi glede na ankete največ podpore dobili skrajneži in populisti.