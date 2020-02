Celjska alpinistična naveza začrtala prvenstveno smer v Patagoniji

Ljubljana, 28. februarja - Celjska alpinista Luka Krajnc in Luka Lindič sta na odpravi v Patagoniji med 21. in 23. februarjem preplezala pol kilometra dolgo prvenstveno smer v jugovzhodni steni St. Exuperyja, ki sta jo poimenovala Mir, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.