Skupina evroposlancev poziva k ukrepom proti širjenju ideologije sovraštva

Bruselj, 28. februarja - Skupina 45 poslancev, med njimi pet iz Slovenije, je na Evropsko komisijo in Svet poslalo poziv, naj se odzoveta na porast ideologije sovraštva in sovražnega govora. Pozvali so tudi k zaščiti temeljnih vrednot Evropske unije, predvsem človekovih pravic in pravic manjšin, so zapisali v pismu, pod katerim je prvi podpisan Milan Brglez (S&D/SD).