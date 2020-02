Italijanski turizem zaradi koronavirusa z velikimi izgubami

Rim, 28. februarja - Italija, kjer je s koronavirusom okuženih okoli 650 ljudi, beleži velik upad turističnih prihodov in nočitev. V Milanu, kjer so hoteli v tem delu leta običajno zasedeni 90-odstotno, je trenutna zasedenost 20-odstotna, v Rimu pa so turisti hotelirjem za obdobje do konca marca odpovedali več kot 50 odstotkov rezervacij.