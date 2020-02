Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o pripravljenosti Slovenije na prvi primer okužbe s koronavirusom. Zaenkrat sicer v Sloveniji še ni potrjenega prvega primera, a je virus prisoten v sosednjih državah. Pisale so tudi o srečanju slovenskega predsednika republike Boruta Pahorja in njegovega hrvaškega kolega Zorana Milanovića.