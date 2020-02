Primorske novice o Evropski prestolnici kulture (28. 2.)

Koper, 27. februarja - Alenka Penjak v komentarju Prestolnica kulture gre naprej piše o napredovanju kandidature Nove Gorice in Gorice ter Pirana v izboru za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Za naziv se potegujeta tudi Ljubljana in Ptuj. Kulturniki in ljubitelji kulture stiskajo pesti, da bi naziv prejel primorske kandidatke, še piše avtorica.