Ukrepe ameriške vlade proti koronavirusu bo vodila veleposlanica Debbie Birx

Washington, 27. februarja - Podpredsednik ZDA Mike Pence, ki mu je ameriški predsednik Donald Trump v sredo zaupal nalogo vodenja in usklajevanja prizadevanj ameriške vlade proti koronavirusu, je to nalogo danes poveril zdravnici in veleposlanici Debbie Birx, ki ima strokovno znanje in izkušnje večinoma z delom proti širjenju okužb z virusom hiv.