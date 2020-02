Naročila trajnih dobrin v ZDA januarja navzdol

Washington, 27. februarja - Naročila trajnih dobrin so v ZDA januarja od decembra nazadovala za 0,2 odstotka, ministrstvo za trgovino pa poroča, da se je zmanjšalo predvsem povpraševanje po avtomobilih in vojaških letalih. Naročila trajnih dobrin so decembra v primerjavi z novembrom narasla za 2,9 odstotka.