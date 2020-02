Koalicijska pogodba: Učinkovito varovanje meje in naborništvo (tema)

Ljubljana, 27. februarja - Koalicijske partnerice SDS, SMC, NSi in DeSUS so v koalicijsko pogodbo, ki so jo podpisale v torek, na varnostnem področju med drugim napovedale učinkovito varovanje meja in ureditev razmer v policiji. Slabo kadrovsko sliko vojske pa bi reševali s ponovno uvedbo naborniškega sistema. Občine pa si lahko obetajo občutno zvišanje povprečnine.