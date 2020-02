V Pragi široka podpora začetku pristopnih pogajanj EU s Skopjem in Tirano

Praga, 27. februarja - Zunanji ministri držav višegrajske četverice so se danes zavzeli za začetek pristopnih pogajanj EU s Skopjem in Tirano. Na srečanju v Pragi, ki so se ga poleg višegrajske četverice udeležili vodje diplomacij držav Zahodnega Balkana ter Avstrije, Italije in Slovenije, je zunanji minister Miro Cerar poudaril, da je širitev strateška prioriteta EU.