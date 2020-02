Vlada iz državnih blagovnih rezerv sprostila za 200.000 evrov zaščitne opreme

Ljubljana, 27. februarja - Vlada bo za preskrbo z varovalno opremo za obvladovanje epidemije koronavirusa iz državnih blagovnih rezerv sprostila opremo v skupni vrednosti 200.000 evrov. Gre za 48.000 zaščitnih mask, 5000 kombinezonov, 500.000 rokavic in praške za razkuževanje, so zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.