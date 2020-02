Prihodnja opozicija še zadržana pri ocenjevanju nove koalicije

Ljubljana, 27. februarja - Parlamentarne stranke, ki bodo po imenovanju nove vlade pristale v opoziciji, so pri komentarjih nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše še precej zadržane. Najbolj kritični so v Levici, kjer prihodnjo vladno koalicijo ocenjujejo kot škodljivo, v SAB pa so razočarani, da poslanci levo od sredine niso bili sposobni oblikovati vlade.