EU ob obletnici poziva k razjasnitvi smrti Borisa Nemcova

Moskva/Bruselj, 27. februarja - V Bruslju so danes ob peti obletnici atentata na ruskega opozicijskega politika Borisa Nemcova pozvali k temeljiti preiskavi njegove smrti. "Njegov umor je treba popolnoma in transparentno razjasniti, da bi pred roko pravice privedli vse, ki so sodelovali pri tem zločinu," je dejal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU.