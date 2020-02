Omejitev obiskov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Ljubljana, 27. februarja - Onkološki inštitut Ljubljana zaradi trenutne epidemiološke situacije z današnjim dnem uveljavlja omejen in nadzorovan dostop v bolnišnico. Zapiranje vhodov se bo izvedlo postopoma tekom današnjega dne, vendar spremenjen način dostopa do Onkološkega inštituta (OI) v tem trenutku ne bo vplival na obravnavo bolnikov.

Vhod in izhod na OI za bolnike, študente, dijake in serviserje s predhodno najavo bo do nadaljnjega omejen na nadzorno triažno točko v stavbi E ob Ljubljanici (dosedanji dovoz za reševalce). Tam bo odgovorni zdravstveni delavec bolnike povprašal po znakih akutne okužbe dihal in glede bivanja ali potovanja na območjih, kjer so zaznali več primerov okužb z novim koronavirusom.

Zaprti bodo sprednji in zadnji vhod v stavbo C, vsi vhodi v stavbo DEH razen omenjene nadzorne točke, vsi vhodi iz druge kleti stavbe H in ostali pomožni vhodi. Za vse omenjene zaprte izhode velja, da so v primeru evakuacije prosti in prehodni.

Vstop na OI je dovoljen le samim bolnikom, torej brez spremstva, so še sporočili iz Onkološkega inštituta.