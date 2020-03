Države EU daleč največ porabijo za socialno varnost, Slovenija nekoliko pod povprečjem

Luxembourg, 1. marca - Skupna javna poraba držav članic EU je leta 2018 dosegla 46,7 odstotka BDP, v Sloveniji pa 43,5 odstotka BDP. Na ravni unije se znižuje že od leta 2012, ko je znašala 49,7 odstotka BDP. Države EU so predlani daleč največ porabile za socialno varnost. Sredstva, ki jih države namenijo socialni varnosti in zdravstvu, so sicer edina, ki so v porastu.