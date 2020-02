Zaradi orkanskega vetra odpovedali nogometno tekmo v Salzburgu

Salzburg, 27. februarja - Zaradi nevarnosti orkanskega vetra so odpovedali današnjo povratno tekmo šestnajstine finala nogometne evropske lige med Salzburgom in Eintrachtom iz Frankfurta, so potrdili v klubih. Vremenoslovci napovedujejo močan veter, ki naj bi pihal tudi do 120 kilometrov na uro, kar bi predstavljalo preveliko nevarnost za gledalce in igralce.