Objavljen javni poziv za članstvo v komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov

Ljubljana, 27. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni poziv kandidatom za članstvo v komisijo za akreditacijo višješolskih programov in višjih strokovnih šol. Članom komisije, ki jo imenuje strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, se namreč junija izteče šestletni mandat. Skrajni rok za prijavo je 9. marec.