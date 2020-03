Bon Jovi maja z novim albumom

Los Angeles, 1. marca - Ameriški rockerji Bon Jovi bodo maja izdali nov album Bon Jovi: 2020, ki bo sledil zadnjemu iz leta 2016 This House Is Not for Sale. Kot je dejal frontman skupine Jon Bon Jovi, bo album posvečen temam, kot so življenje, ljubezen in izgube. Naslovil bo tudi družbeno-politične dileme, kot sta problematika vojnih veteranov in nadzor nad orožjem.