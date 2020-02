V UKC Ljubljana do danes zjutraj opravili 27 testov na novi koronavirus, vsi negativni

Ljubljana, 27. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so do danes zjutraj opravili 27 testov na novi koronavirus, vsi so bili negativni. Na telefonsko številko za informacije o koronavirusu so v slabih 24 urah prejeli 41 klicev. Opazili so tudi povečano porabo zaščitnih mask in razkužil na vstopnih točkah v oddelke in posamezne stavbe bolnišnice.