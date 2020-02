Na Lezbosu se nadaljujejo protesti proti gradnji migrantskih centrov

Atene, 27. februarja - Na grškem otoku Lezbos tudi danes potekajo protesti proti gradnji novih migrantskih centrov, na katerih se je zbralo več kot tisoč ljudi. Tamkajšnja podjetja in sindikati ter lokalne oblasti so pozvali k nadaljevanju splošne stavke, trgovine pa so zaprte že drugi dan zapored, poroča francoska tiskovna agencija AFP.