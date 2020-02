Domingo meni, da je njegovo opravičilo pustilo napačen vtis

Madrid, 27. februarja - Placido Domingo je danes povedal, da je njegovo opravičilo pustilo napačen vtis. Kot je povedal, se nikoli do nikogar ni vedel nasilno in ni storil ničesar, s čimer bi kogarkoli oviral pri karieri. V torek se je namreč španski operni zvezdnik ženskam, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, opravičil za škodo, ki jim jo je povzročil.