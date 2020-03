V Muzeju Victoria & Albert prva večja razstava kimonov v Evropi

London, 1. marca - V londonskem Muzeju Victoria & Albert je na ogled prva večja razstava kimonov v Evropi. Ljudje kimono pogosto pojmujejo za nekaj tradicionalnega, brezčasnega in nespremenljivega. Razstava Kimono: Kyoto to Catwalk (Kimono: Od Kjota do modnih stez) tej ideji nasprotuje s prikazom oblačila kot dinamične in nenehno razvijajoče se modne ikone.