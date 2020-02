Vlada sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ljubljana, 27. februarja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Dokument, ki je bil deležen številnih kritik in ga bo vlada poslala v Bruselj, je po mnenju ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek "realno ambiciozen".