V Ljubljani in okoliških občinah od marca nekoliko dražja oskrba s pitno vodo

Ljubljana, 27. februarja - Cena oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se bo v ljubljanski in še šestih občinah, kjer za to javno službo skrbi družba Voka Snaga, s 1. marcem zvišala. Položnica za enodružinsko hišo bo v povprečju višja za 13 centov, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa za 31 centov.