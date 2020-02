Tadej Pogačar dobil peto etapo na kolesarski dirki po ZAE

Dubaj, 27. februarja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dobil peto etapo dirke po Združenih arabskih emiratih in bo v skupnem seštevku domačo dirko svojega moštva UAE Emirates najverjetneje končal na drugem mestu. Etapo na Jebel Hafeet je dobil pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom in Britancem Adamom Yatesom, ki je tik pred skupno zmago na dirki svetovne serije.