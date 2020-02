V zbirkah Aleph in Lambda tri pesniške zbirke slovenskih avtorjev

Ljubljana, 27. februarja - Center za slovensko književnost in založba Škuc sta predstavila knjižne novosti iz zbirk Aleph in Lambda. V zbirki Aleph sta izšli pesniški zbirki Jane Putrle Srdić in Aljaža Koprivnikarja, zgodbe kubanskega avtorja Virgilia Pinere in knjižica sodobne kubanske in slovenske poezije. Lambda je bogatejša za pesmi Uroša Praha in roman Gillesa Sebhana.