Ljubljansko letališče in okoliške občine za razvoj prometne infrastrukture

Brnik, 27. februarja - Fraport Slovenija in šest občin širšega območja ljubljanskega letališča so pripravili skupen predlog razvoja prometne infrastrukture za boljšo dostopnost in zmanjšanje prometnih zamaškov. Resolucijo z enotnimi stališči so konec lanskega leta že predali ministrstvu za infrastrukturo, danes pa so jo na Brniku predstavili tudi javnosti.