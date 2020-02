Agata Tomažič: Znanstveniki se lahko preko Alternatorja sami približajo bralcem

Ljubljana, 27. februarja - Od 20. februarja deluje spletni portal Alternator, ki objavlja članke o znanosti. Od množice drugih podobnih portalov ga loči to, da so avtorji raziskovalci in raziskovalke sami, ki se na ta način sami skušajo približati bralcem, je za STA povedala članica uredniškega odbora Alternatorja Agata Tomažič.