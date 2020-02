OZS tudi od nove vlade pričakuje posluh za težave obrtnikov in podjetnikov

Ljubljana, 27. februarja - Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je na današnji seji v prisotnosti predsednika DZ Dejana Židana in nekaterih drugih politikov znova izpostavil težave, ki pestijo obrtnike in podjetnike. Židanu so se v OZS zahvalili za posluh in podporo. Pričakujejo ju tudi od nove vlade.