Vlada sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ljubljana, 27. februarja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Dokument, ki ga bo vlada poslala v Bruselj, je "eden ključnih korakov k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050", je vlada sporočila prek Twitterja.