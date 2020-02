Japonska poroča o primeru dvakratne okužbe z novim koronavirusom

Osaka, 27. februarja - Na Japonskem so zabeležili primer ženske, ki se je z novim koronavirusom okužila dvakrat. Japonsko ministrstvo za zdravje je na spletni strani objavilo, da gre za žensko, staro več kot 40 let, iz Osake, pri kateri so prvič okužbo potrdili 29. januarja. 3. februarja je bil test na okužbo negativen, na testu 26. februarja pa ponovno pozitiven.