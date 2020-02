Mlekarna Celeia lani odpustila več kot 20 delavcev

Arja vas, 27. februarja - Mlekarna Celeia, ki je v procesu poslovne preobrazbe, zaradi zmanjšanja stroškov lani ni podaljšala pogodbe 12 zaposlenim za določen čas. Poleg tega so bili primorani 11 ljudem prekiniti delovno razmerje za nedoločen čas. Gre za zaposlene v različnih službah podjetja, od uprave do proizvodnje, so za STA povedali v mlekarni.