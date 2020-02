V Slovenj Gradcu premiera filma o življenju Franca Ksaverja Meška Tihi večeri

Slovenj Gradec, 27. februarja - V slovenjgraškem kulturnem domu bo nocoj premiera filma o življenju in delu Franca Ksaverja Meška Tihi večeri. Slabo uro trajajoč film sestavljata igrani del Onkraj poljan in dokumentarni del, ki govori o pisatelju Mešku, so sporočili iz kulturnega doma.