Demokracija o hinavščini levičarskih politikov (27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Jože Biščak v komentarju Hinavščina v času koronavirusa piše o levičarskih politikih, ki opozicijo in nekatere medije obtožujejo, da glede koronavirusa razširjajo paniko in strah. Po mnenju avtorja to pravijo isti politiki, ki so še nedavno sejali strah in paniko pred morebitno tretjo Janševo vlado.