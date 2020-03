Mariborski mestni promet od danes z novimi cenami

Maribor, 1. marca - V mariborskem mestnem potniškem prometu po nedavno potrjenem sklepu mestnega sveta od danes velja nov cenik. Kot so sporočili iz Marproma, se je cena osnovne avtobusne vozovnice za eno vožnjo, kupljene v predprodaji, z dosedanjih 80 centov povišala na en evro. Do sprememb je prišlo tudi pri vozovnicah za več voženj in mesečnih vozovnicah.