Pot med krošnjami v prvih mesecih dobro obiskana

Zreče, 29. februarja - Lansko jesen odprta nova atrakcija na Rogli, Pot med krošnjami, vse od prvega dne privablja številne ljubitelje preživljanja prostega časa v naravi - tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Kot so sporočili upravljalci poti, se je od 20. septembra, ko so jo odprli, do konca leta 2019 po njej sprehodilo že več kot 60.000 obiskovalcev.