Kranj, 26. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Triglav iz Kranja je do konca sezone posodil napadalca Toma Žurgo, in sicer v islandsko drugo ligo h klubu UMF Leiknir, so sporočili iz kranjskega kolektiva. Dvaindvajsetletni Žurga je v tej sezoni odigral osem prvoligaških tekem.