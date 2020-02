Delo o vplivu strahu na posel (27. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Karel Lipnik v komentarju Pandemija strahu piše o hitrem širjenju koronavirusa in o tem, da je za Slovenijo bolj kot sam virus potencialno nevaren strah, ki ga ta povzroča in ki vpliva na posel. Avtor sicer poudarja previdnost, meni pa, da bi življenje moralo potekati normalno. Ključno se mu zdi zaščititi starejše in bolne, ki so najbolj ogroženi.