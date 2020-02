Vodilni na novogoriški občini priporočajo samozaščitno ravnanje tudi v primeru javnih prireditev

Nova Gorica, 26. februarja - Vodilni predstavniki Mestne občine Nova Gorica so se danes sestali s stroko zaradi klicev organizatorjev javnih prireditev in občanov glede novega koronavirusa. Po sestanku so pozvali k upoštevanju priporočil za samozaščitno ravnanje tudi na javnih prireditvah, občanom pa so na voljo tri nove telefonske številke za zdravstvene informacije.