Kamničanke prepričljivejše od Mariborčank

Ljubljana, 26. februarja - V 3. krogu modre skupine 1. DOL za ženske sta vodilni ekipi, Nova KBM Branik in Calcit Volley, zabeležili zmagi. Pri tem so bile nekoliko bolj prepričljive Kamničanke, ki GEN-I Volleyju niso prepustile niza, več težav so imele branilke naslova, ki so izgubile en niz, še v enem pa so bile tudi blizu poraza.