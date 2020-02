Večer o Janševem prevzemu oblasti (27. 2.)

Maribor, 26. februarja - Uroš Esih v komentarju 7 (ne)pravljičnih let piše o tem, da se predsednik SDS Janez Janša za svojo tretjo priložnost lahko zahvali Marjanu Šarcu in da sta se stranki SMC in DeSUS s SDS povezali zaradi lastnih interesov. Po avtorjevem mnenju Janša tokrat prevzema vzvode oblasti, ki so povsem drugačni kot leta 2012, ko je bil nazadnje premier.