Iran in druge podpisnice za ohranitev jedrskega sporazuma

Dunaj, 26. februarja - Iran in predstavniki preostalih podpisnic mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu so se danes na Dunaju zavzeli za ohranitev dogovora. Iran je izrazil pripravljenost na ponovno spoštovanje sporazuma, če ga bodo spoštovale tudi druge podpisnice. To je bilo sicer prvo srečanje po sprožitvi mehanizma za reševanje sporov.