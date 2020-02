Ministrstvo ob pojavu koronavirusa za zaustavitev športnih tekmovanj?

Ljubljana, 26. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) poslalo priporočila za ravnanje v športu ob pojavu koronavirusa. Pri tem priporoča skrajno previdnost, med drugim celo začasno zaustavitev vseh tekmovanj na državni ravni, so sporočili z OKS. Na ministrstvu so naknadno poudarili, da je prišlo do pomote.