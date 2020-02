Ministrstvo bo razkrilo mesta v končnem izboru za naziv EPK 2025

Ljubljana, 27. februarja - Ministrstvo za kulturo bo na današnji novinarski konferenci razglasilo mesta, ki so se uvrstila v končni izbor za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Katera so se uvrstila v drugi krog za naziv, bodo razkrili po tem, ko je vseh šest prijavljenih mest - Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Piran, Ptuj in Lendava - predstavilo svojo kandidaturo.