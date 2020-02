V UKC Maribor prepovedali tudi parkiranje

Maribor, 26. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so že v ponedeljek prepovedali vse obiske, do nadaljnjega pa je prepovedano tudi parkiranje znotraj kompleksa. Še vedno poudarjajo, da zaenkrat nimajo dokazanega primera okužbe z novim koronavirusom in da so vsi sprejeti ukrepi preventivne narave.