Poskus umiritve negativnih gibanj na Wall Streetu

New York, 26. februarja - Potem ko so se v torek znižali za več kot tri odstotke, so tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu v začetku današnjega trgovanja obrnjeni navzgor. Položaj je sicer še vedno zelo negotov - tudi zato, ker se v Evropi indeksu tudi danes znižujejo, čeprav manj strmo kot v preteklih dneh.