Med novimi izdajami ZKP RTV SLO tudi Lebičeva antologija

Ljubljana, 26. februarja - Založba kakovostnih programov (ZKP) RTV SLO je predstavila 10 izdaj nosilcev zvokov resne glasbe in jazza iz zadnjega leta, med katerimi je tudi antologija štirih zgoščenk skladatelja Lojzeta Lebiča. Letošnjo obletnico Huga Wolfa so počastili z zgoščenko njegovih duhovnih pesmi, glasbena bera pa zajema tudi več digitalnih albumov in jazz projektov.