2TDK s Kolektorjem CPG sklenil aneks v višini več kot pol milijona evrov

Ljubljana, 26. februarja - Projektna družba za izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom 2TDK je s podjetjem Kolektor CPG sklenila aneks v višini 551.000 evrov, namenjen financiranju gradnje začasne obvoznice mimo vasi Beka, so danes povedali v 2TDK. Nova začasna cesta je po njihovih pojasnilih potrebna zaradi varnosti in kakovosti življenja prebivalcev vasi Ocizla.